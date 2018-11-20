Клип группы Little Big взял главный приз на детском фестивале в Бельгии

Лидер музыкального коллектива Илья Прусикин рассказал о победе своей группы на детском фестивале в Бельгии. Творчество артистов маркируется 18+.

Лидер группы Little Big Илья Прусикин рассказал о победе своего коллектива на фестивале детского ТВ в Бельгии. Фаворитами стали клип и песня Skibidi, пишут "Невские новости".

По словам музыканта, коллектив пригласили на церемонию, но они не очень понимали, что это за мероприятие. Когда группа прибыла на место, им объяснили, что они одержали победу, обогнав трек Baby Shark и клип к нему. При выходе на сцену Прусикин заметил, что в зале подозрительно много детей.

Вскоре фронтмену стало понятно, что сидящие в зале дети - основная аудитория мероприятия. Илья Прусикин признался, что был шокирован, потому что группа Little Big создает композиции под возрастную категорию 18+.

Видео: YouTube/Little Big