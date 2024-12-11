Климатолог связал аномально теплый январь с подрывом "Северных потоков"

Николай Терешонок напомнил о диверсии в Балтийском море, которая имела негативные последствия для экологии.

Аномально теплый январь в 2025 году может быть связан с выбросами природного газа, произошедшими после аварий, зафиксированных на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "Москва" поделился климатолог из ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок. Специалист уточнил, что некоторые его коллеги не считают объемы выбросов газа достаточными для таких изменений. Однако эксперт лично не согласен с этими утверждениями.

Я утверждаю, что, кроме Эль-Ниньо, немалую роль оказала ситуация с "Северными потоками". Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Николай Терешонок, эксперт

Напомним, что взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу зафиксированы 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии в отношении региональной энергетической инфраструктуры. Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщала общественности, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта на ветках трубопровода ценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма.

Зима вернется в Петербург 1 февраля.

Фото: Piter.tv