Климатолог: в ближайшие пять лет в Россию придет аномальная жара

Но пока сложно сказать, где она установится: в Сибири или на европейской территории России.

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский в ближайшие пять лет пообещал аномальную жару в России. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Ученые отметил, что вероятность аномальных температур очень высокая, но пока сложно сказать, где она установится: в Сибири или на европейской территории России. Также климатолог рассказал о частых длительных блокирующих антициклонах. Когда они устанавливаются, в одной его часть идет заток жары, в другой – заток холода. Так произошло в этом году в Западной Европе, где столбик термометра достиг +44 градусов.

Аномальный скачок в ближайшие пять лет будет похож на тот, что произошел в 2010 году, но к глобальным катастрофам это не приведет.

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Видео: Piter.TV