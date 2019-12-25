Климатолог предсказал скользкую и малоснежную зиму в Петербурге

Зима будет похожа на предыдущую, но все же будет не такой теплой.

Зима в Петербург может прийти с запозданием. Такого мнения придерживается заведующий отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов. Он рассказал "Невским Новостям", что с высокой долей вероятности нынешняя зима будет похожа на предыдущую.

Такие прогнозы нельзя назвать абсолютно точными. Речь идет лишь о высокой вероятности. По всей видимости, эта зима будет напоминать предыдущую с бесснежным декабрем. При этом мы ждем крещенских морозов и похолодания в феврале. Олег Анисимов

Климатолог отметил, что и правительству, и петербуржцам нужно приспосабливаться к новым климатическим условиям. Теплая зима отличается регулярными переходами столбика термометра через нулевую отметку. Если ночью подмораживает, а днем все тает, то на фасадах домов и дорогах образуются микротрещины, в которые попадает вода и периодически превращается в лед. Если так будет постоянно происходить, то микротрещины станут обычными. Денег на ремонт тех же дорог будет уходить больше. А петербуржцам нужно будет привыкать к практически постоянной гололедице.

Олег Анисимов добавил, что зима 2021-2022 годов вряд ли окажется такой же теплой как две предыдущих.

Три аномалии подряд бывают крайне редко. Однако их число в целом возрастает. Если взять временной отрезок с 1960 по 1990 год, то тогда климат был очень стабилен, а сейчас напротив весьма изменчив. Олег Анисимов

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