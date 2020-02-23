Климатолог анонсировал умеренное лето в РФ после теплой зимы

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев поделился своими наблюдениями с порталом URA.RU

Климатолог Андрей Киселев предположил. что после теплой зимы россиянам не следует ждать жаркого лета. Температура будет умеренной. В комментарии порталу URA.RU специалист заявил, что температурный фон может быть "выровнен" природой. Если температура воздуха зимой слишком сильно возросла, то летом она не будет завышена – либо выше. либо ниже средней.

Данная закономерность подтверждена многолетними данными, считает специалист.

Ранее мы сообщали о том, что спецпоезда "Лыжные стрелы", которые зимой традиционно отвозят лыжников на соревнования и лесные прогулки в пригороды Петербурга, не состоятся до конца марта.