Клиенты бьюти-салонов стали обманывать мастеров с помощью ИИ

Раскрыта схема, которую клиенты незаконно проворачивают в небольших салонах красоты.

Некоторые посетители российских салонов красоты стали использовать созданные при помощи искусственного интеллекта (ИИ) фальшивые чеки для оплаты услуг. Владелец сет профильных центров Дмитрий Лавров рассказал журналистам телеканала "360.ru" о том, что такая уловка в сфере предпринимательства встречается минимум несколько раз в месяц.

Это старая уловка, ничего нового в ней нет. Бывает, что пишут администратору под видом собственника салона и просят перевести деньги из кассы. Если работать по переводам, возможность обмануть есть. Представляете, насколько надо быть безалаберным, чтобы не посмотреть, пришли ли деньги на самом деле. Дмитрий Лавров, эксперт

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов уточнил, что недобросовестные посетители применяют схему обмана в основном в небольших салонах, в которых владельцы сами намекают на оплату денежным переводом, а не проводят заказ через платежный терминал. Речь идет о схеме, при которой клиент вбивает данные получателя и показывает сгенерированный скриншот. Сейчас в России существует множество таких приложений, которые генерируют подобные картинки. Их также можно изменить под себя при помощи стандартных графических редакторов в мобильных устройствах. Ульянов рекомендовал владельцам салонов отказаться от таких нестандартных способов оплаты и использовать кассовый терминал с возможностью оплаты услуг банковской картой или QR-кодом.

Фото: pxhere.com