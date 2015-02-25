Клиенты Сбера теперь могут платить "улыбкой" с карты любого банка

С сегодняшнего дня клиенты Сбера смогут оплатить покупки по биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении СберОнлайн к сервису "Оплата улыбкой" нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбера.

Теперь клиентам Сбера нет необходимости носить с собой карты другого банка – транзакцию со сторонней карты можно будет провести, просто посмотрев в камеру терминала Сбербанка. Важно, что оплачивая покупки "улыбкой" с карты другого банка клиент по-прежнему будет получать кэшбек и все привилегии своего банка.

При этом в декабре этого года Сбер планирует запустить межбанковский биоэквайринг. После запуска "Оплата улыбкой" будет доступна и клиентам любого банка-эмитента карт, принимаемых на территории России.

"Оплата улыбкой" - это не только быстрый и удобный способ оплаты, но и высокая надежность, так как безошибочно идентифицирует личность клиента. В качестве второго фактора защиты, Сбер рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определённой суммы.

Сервис оплаты по биометрии Сбер запустил летом 2023 года и популярность этого сервиса постоянно растет. Банк уже установил более 750 тысяч био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях, а к концу года их число вырастет до 1 млн.

Сервис "Оплата улыбкой" набирает популярность, растет количество пользователей и транзакций. Мы слышим запросы клиентов на расширение возможностей оплаты по биометрии. Если наш клиент привык платить в определенных местах картой другого банка, но хочет использовать сервис "Оплата улыбкой" - теперь такая возможность для него открыта. Мы также видим, что сервис становится интересен не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков. Уже в этом году мы планируем дать возможность всем жителям нашей страны, достигшим совершеннолетия, воспользоваться сервисом "Оплата улыбкой" вне зависимости от того в каком банке обслуживается человек. Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбера, руководитель блока "Транзакционный банкинг"

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")