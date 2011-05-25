Клещи покусали 18,5 тыс. петербуржцев с начала года

В Курортном районе зафиксировано наибольшее количество случаев нападения паразитов — 598 обращений.

С начала 2025 года в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с укусами клещей обратились 18,5 тысячи человек, включая 2,8 тысячи детей и подростков до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число пострадавших увеличилось примерно на 200 человек, а количество обращений среди несовершеннолетних возросло на 33 случая. Более 2,7 тысячи случаев укусов зарегистрировано непосредственно в черте города. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Курортном районе — 598 случаев. В тройку лидеров также вошли Пушкинский и Выборгский районы Петербурга.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности во время пребывания в лесопарковых зонах, использовать репелленты и проводить осмотры после прогулок. В случае обнаружения присосавшегося клеща следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

Фото: pxhere