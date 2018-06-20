Клаудио Маркизио рассказал о топе любимых вещей в Санкт-Петербурге

Футболист добавил, что его очень раздражают пробки на дорогах.

Футболист "Зенита" Клаудио Маркизио в интервью рассказал, чем именно ему нравится Санкт-Петербург. Защитник объяснил, что больше всего его привлекает вкусная еда с русскими блюдами, а также романтическая атмосфера города. А вот раздражается герой от регулярных автомобильных пробок. Спикер рассказал, что проведя большую часть жизни в небольшом городе Италии, никогда не сталкивался с подобными проблемами.

Также спортсмен добавил, что не ожидал, что в Северной столице может быть так комфортно. Клаудио заметил, что несмотря на атмосферу романтики, здесь можно вести интенсивный образ жизни.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"