Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку

Поверхность подводной лодки будет обшита слоями композиционных материалов по корпусу

Китайское СМИ Гуанмин жибао оценило новую российскую подлодку проекта 545 "Лайка".

Поверхность подводной лодки будет обшита слоями композиционных материалов по корпусу, они нужны для создания шумоподавляющего эффекта.

Конструкторское бюро "Малахит" также снабдит судно интегрированной системой управления с искусственным интеллектом. Среди оружия на борту будут противокорабельные ракеты, переносной зенитный ракетный комплекс, мини-торпеды, подводные ракеты.

Ранее фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане.