Стало известно, как будут отмечать Китайский новый год в Петербурге

В культурной программе участвует Российско-Китайский симфонический оркестр и Академический хор.

В этом году петербуржцы будут отмечать Китайский новый год с размахом. Фестиваль "Весёлый праздник весны" пройдёт уже в десятый раз и продлится до 16 февраля. Об этом рассказал зампредседателя комитета по внешним связям Петербурга Арби Абубакаров, пишет spb.aif.ru.

В рамках программы пройдут выставки, открытые лекции, концерты мастеров искусств. Также будут организованы мастер-классы по росписи китайских фонариков, каллиграфии, живописи гохуа, росписи шелка, чемпионат по игре в го и многое другое. Полный перечень мероприятий можно найти на официальном сайте ведомства.

Петербург имеет несколько городов-партнёров в КНР: в 2024 году на праздник прибыла делегация из Харбина. Также состоялся бизнес-форум, в котором приняли участие представители крупных предприятий из Поднебесной и Северной столицы. На форуме были подписаны ряды соглашений, в частности, между Восточной международной корпорацией, которая подписала договор с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом о создании подготовительного центра "СПбГЭУ-Таньшань". Там абитуриенты из Таньшаня будут готовиться к поступлению в вузы города на Неве.

В культурной программе участвует Российско-Китайский симфонический оркестр и Академический хор. Этот коллектив является единственным в мире симфоническим оркестром, состоящим из российских и китайских музыкантов. Руководят коллективом два главных дирижера – Виктория Добровольская и Тунжо Чжэн.

Наконец, с 9 по 24 февраля в рамках фестиваля Троицкий мост будет освещён красной подсветкой.

Ранее мы сообщили о том, что в РФ и КНР объявили совместные годы культуры.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)