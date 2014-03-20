Китайский клуб высмеял талисман СКА заявив

По их словам, "Конь Огонь" сделан в Китае.

Китайский хоккейный клуб "Шанхай Дрэгонс" заявил, что игрушка-талисман петербургского СКА "Конь-Огонь" производится в Китае. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Поводом для заявления стал ответ на акцию китайской команды "С детства за драконов!", в рамках которой болельщикам СКА предлагали обменять клубный мерч на шарф "Шанхая". В ответ петербургский клуб опубликовал ролик, где юный фанат отказывается менять свою атрибутику, включая игрушку-талисман.

После этого "Шанхай Дрэгонс" разместил видео с производственной линии, где изготавливаются "Кони-Огни". В публикации был оставлен комментарий с ироничным намеком на то, что символ СКА сделан на китайском предприятии.

Ранее китайский клуб отмечал свое 9-летие и намекал на ребрендинг с помощью поста с изображением шампуня "Дракоша".

Ранее главный тренер СКА пожаловался на несправедливые решения арбитров.

Фото: ХК "Куньлунь"