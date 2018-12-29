На Дворцовом мосту включат подсветку во время китайского Нового года

В честь это праздника для петербуржцев будет проходить множество концертов и выставок.

Тем, ко любит китайскую культуру, будет любопытно посетить пятый общегородской фестиваль "Китайский Новый год – веселый праздник весны". Начнется он 24 января и продлится до 22 февраля. Об этом сообщает Комитет по внешним связям.

Для гостей приготовлено множество деловых и развлекательных мероприятий. В Петербурге пройдет российско-китайский форум "Тенденции и перспективы взаимодействия в экономике, культуре, туризме", концерт "Китайский Новый год" сучжоуского национального оркестра Китая.

Традиционно будут проходить мастер-классы по ушу, выступления и многое другое.

В день, когда по восточному календарю наступает Новый год (4 февраля) на Дворцовом мосту включат праздничную подсветку.

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