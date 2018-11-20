Китайский Новый год отметят в Мариинском театре большим концертом

Сучжоуский китайский оркестр выступит в Мариинском театре 7 февраля.

На сцене Мариинского театра в честь китайского Нового года прозвучит традиционная музыка и и современные аранжировки народных китайских мелодий в исполнении Сучжоуского китайского оркестра под управлением Пэн Цзяпэна. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Зрители смогут услышать "Весеннюю праздничную увертюру", "Сон бабочки", "Лирические вариации" и другие композиции.

Сучжоуский китайский оркестр создавался специально для исполнения национальной музыки Китая. В оркестре играют 90 музыкантов, большая часть из которых – выпускники лучших консерваторий Китая.

Также в 2019 году китайские музыканты дают праздничный новогодний концерт в Люцерне, Дрездене, Гамбурге, Будапеште, Варшаве, Москве.

Видео: Мариинский театр/ ВК