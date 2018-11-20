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Китайский Новый год отметят в Мариинском театре большим концертом

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Сучжоуский китайский оркестр выступит в Мариинском театре 7 февраля.

На сцене Мариинского театра в честь китайского Нового года прозвучит традиционная музыка и и современные аранжировки народных китайских мелодий в исполнении Сучжоуского китайского оркестра под управлением Пэн Цзяпэна. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Зрители смогут услышать "Весеннюю праздничную увертюру", "Сон бабочки", "Лирические вариации" и другие композиции.

Сучжоуский китайский оркестр создавался специально для исполнения национальной музыки Китая. В оркестре играют 90 музыкантов, большая часть из которых – выпускники лучших консерваторий Китая.

Также в 2019 году китайские музыканты дают праздничный новогодний концерт в Люцерне, Дрездене, Гамбурге, Будапеште, Варшаве, Москве.

Видео: Мариинский театр/ ВК

Теги: китайский новый год, мариинский театр, сучжоуский китайский оркестр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры, Картина дня,

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