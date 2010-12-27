Китайские ученые представят в СПбГУ научную работу по политэкономии Путина

Ученые из Китая провели исследование политэкономии президента России и готовы представить результаты работы в рамках презентации собственной книги.

В СПбГУ днем 19 апреля представят книгу китайских ученых, исследовавших политэкономию президента России. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Авторами работы выступили ведущие специалисты Китая: директор Центра российских исследований народного университета китая Гуань Сюэлин и доцент Харбинского политеха Чжан Мэн. Эксперты не занимались анализом или биографией Владимира Путина. В сферу их интересов вошла та программа, которой политик придерживается в отношениях с иностранными государствами и внутренней экономики страны. Исследование проиллюстрировано реальными примерами, характеризующими выбранные направления деятельности президента России. Ученые также дают прогнозы относительно наиболее вероятного развития событий в реалиях глобализации мира.

Отметим, что презентация состоится в рамках международного симпозиума, который начнет свою работу с 20 апреля.

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