Китайские инвесторы проявили интерес к Крыму

Они заинтересованы участием в бизнес-проектах Крыма и готовы вести расчеты в национальных валютах. Эксперты утверждают возможное будущее расширение финансовых инструментов за счет блокчейна.

Инвесторы из Китая заинтересовались участием в инфраструктурных проектах Крыма и проявили желание осуществлять расчеты в национальных валютах. Они готовы работать как по инвестиционной схеме, так и в рамках государственно-частного партнерства, сообщает вице-премьер крымского правительства – постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Желание китайских инвесторов прокомментировал крымский политолог Владимир Джаралла для ФБА "Экономика Сегодня".

"Наибольший интерес для китайского капитала представляет сельское хозяйство, но многое здесь зависит от работы Северо-Крымского канала. Еще одно направление – это строительство инфраструктурных объектов, прежде всего, развлекательных комплексов, технологию создания которых китайцы успешно отработали на своей территории, и способны эффективно переносить наработки "под ключ" в другие страны. Наконец, возможно сотрудничество в промышленной сфере, но здесь есть свои нюансы - многое зависит от качества рабочей силы, от объемов и рынков, на которые будет поставляться эта продукция. Не стоит забывать и про тот факт, что китайские инвесторы не просто вкладывают деньги, но и стремятся стать партнером и участников бизнеса." – Владимир Джаралла

Планируемое осуществление расчетов в национальных валютах дает возможность для расширения сотрудничества. Аккумулирует ситуацию также ориентация Крыма на развитие высокотехнологичных отраслей, вплоть до создания бирж для ICO и использования блокчейна для безбанковских расчетов.

"Вне всякого сомнения, это успех российской дипломатии, которая сумела в непростых условиях санкций Запада создать работающий механизм взаимодействия на международном уровне. В перспективе клубы друзей способны перерасти в серьезные структуры, но и сейчас они эффективно играют роль информационных центров, показывая общественности других стран альтернативную точку зрения." – Владимир Джаралла