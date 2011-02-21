Западу предложили присоединиться к ассоциации "Друзья Крыма".

В Крыму предложили альтернативу саммиту "Крымская платформа". Подробности инициативы в интервью "РИА Новостям" раскрыл вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов. Представитель власти считает, что странам Запада следует начать налаживать сотрудничество с местной ассоциацией "Друзья Крыма".Это движение объединяет сторонников российского статуса полуострова.

Западным странам пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, а начать налаживать контакты и сотрудничество с "Друзьями Крыма", которая стала влиятельной и по сути миротворческой организацией. Георгий Мурадов, крымский чиновник

Эксперт пояснил, что члены ассоциации ведут проводят серьезную работу по признанию права народа полуострова на самоопределение, которым он воспользовался на референдуме 2014 года.

Аксенов заявил, что не даст Зеленскому политического убежища в Крыму.

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