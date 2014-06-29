Аксенов заявил, что не даст Зеленскому политического убежища в Крыму

Он уточнил, что выгонит его из региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не даст президенту Украины Владимиру Зеленскому политического убежища в регионе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Крым 24".

По словам Аксенова, у многих украинских политиков, которые занимаю руководящие посты, есть свой бизнес в Крыму, а лично у главы государства есть квартира.

Я всегда говорю: видимо, квартира на тот случай, когда придется политического убежища просить, с Украины бежать. Но мы его выгоним без сомнений. Сергей Аксенов, глава Крыма

Ранее Аксенов поставил точку в вопросе "возращения" полуострова в состав Украины

Видео: ВКонтакте / Сергей Аксенов