Китай выразил надежду на скорое восстановление сельхозэкспорта из РФ и с Украины

Гэн Шуан рассказал о позиции властей КНР по черноморской инициативе.

Китай надеется на то, что участники зерновой сделки как можно скорее найдут сбалансированное решение, которое позволит возобновить экспорт продовольствия и удобрений из России и с территории Украины.Соооветствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал заместитель китайского постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. Дипломат пояснил, что Москва в поседнее время неоднократно говорила о своей готовности рассматривать возможность возобновления черноморской инициативы, если будут удовлетворены все условия - достигнут существенный прогресс в вопросе устранения препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из РФ.

Китай надеется, что заинтересованные стороны будут действовать в интересах глобальной продовольственной безопасности и смягчения продовольственного кризиса, особенно в развивающихся странах, работая с соответствующими агентствами ООН для укрепления диалога и стремясь выйти на компромиссное решение. Гэн Шуан, зампостпреда КНР в ООН

Глава MI6 назвал Китай главным объектом внимания его ведомства.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций