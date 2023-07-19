Глава MI6 назвал Китай главным объектом внимания его ведомства

Ричард Мур рассказал о важности взаимодействовать с Пекином.

Именно Китай, а не Россия стал главным объектом внимания службы внешней разведки Великобритании MI6. Такими данными публично с трибуны британского посольства в Праге поделился руководитель профильного ведомства Ричард Мур. Выступление чиновника транслировали представители европейского отделения издания The Politico. Иностранный специалист заметил, что не только Москва является важным стратегическим объектом внимания службы разведки Соединенного Королевства. При этом он призвал к сотрудничеству с Пекином, так как ни одна глобальная проблема не может быть решена без участия КНР.

Сейчас мы выделяем больше ресурсов на Китай, чем на что бы то ни было. Это отражает растущую глобальную важность Китая, отражает критически важную потребность понять как намерения, так и возможности китайского правительства. Ричард Мур, глава MI6

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Фото и видео: YouTube / POLITICO Europe