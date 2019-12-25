  1. Главная
Китай увеличил поставки овощей и фруктов в РФ на 46%
Сегодня, 9:25
Заметный рост произошел по картофелю, репчатому луку, капусте, яблокам и огурцам.

Китай увеличил поставки овощей и фруктов в РФ на 46% к началу сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Отмечается, что из Китая в РФ поступили 671,5 тыс. тонн плодоовощной продукции. Заметный рост произошел по картофелю, репчатому луку, капусте, яблокам и огурцам. Кроме того, Китай закрепился в топ-5 импортеров российского зерна. Значительный объем экспорта приходится также на соевые бобы, рапс, семена льна.

Ранее мы сообщали, что экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос в 2,1 раза.

Фото: pxhere.com

