Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос в 2,1 раза. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные корейской Статистической службы.

По итогам июля нынешнего года поставки смартфонов достигли отметки в 96 тысяч долларов. Всего за семь месяцев 2025-го экспорт составил 481 тысячу долларов. Это на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в рейтинге крупнейших покупателей Россия находится в пятом десятке. В топ-5 рейтинга находятся США, Германия, Великобритания, Австрия и Канада.

Фото: pxhere.com