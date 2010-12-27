Кировск и Подпорожье остались без воды

В обоих городах Ленобласти произошли аварии.

Из-за аварии на сетях водоснабжения большая часть города Подпорожье Ленобласти осталась без водоснабжения, сообщает местная администрация.

Авария произошла сегодня в начале одиннадцатого утра на трубопроводе 90 мм у дома №41 по улице Свирской. В результате без воды остались 172 дома, где проживает около 10 тысяч человек, а также 12 соцобъектов. Это 5 детских садов, 2 школы, пожарная часть, поликлиника и баня. Работы ведёт подрядчик ООО "Транс-Кас". Ориентировочное время окончания работ неизвестно.

Также в Кировском районе Ленобласти райцентр остался без водоснабжения из-за аварийных работ на магистральном трубопроводе. Работы начались сегодня с 11 утра. Но авария на водоводе диаметром 400 мм произошла ещё 9 июля.

Была заказана необходимая деталь, но срок её изготовления - четыре недели. Пока ждём, принимаем временные меры. Но к вечеру, водоснабжение будет восстановлено. Администрация Кировского района

Напомним, в 13:30 9 июля на магистральном водоводе произошла авария и 26 тысяч человек остались без воды. Рядом с домом №20 по улице Ладожской на магистральном водоводе диаметром 400 мм пошла утечка. Водовозы доставляли воду местным жителям.

Фото: pixabay.com