Киркоров вспомнил, как отвешивал подзатыльники Зеленскому

Артист сообщил, что они прекрасно общались и дружили, когда Зеленский был актером.

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Владимиром Зеленским. Артист признался, что они прекрасно общались и дружили, пока Зеленский не стал президентом Украины. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Киркоров и Зеленский вместе снимались в фильме "Любовь в большом городе". Певец вспомнил, как отвешивал подзатыльники тогда еще актеру.

Артист заявил, что был удивлен, когда Министерство культуры и информационной политики Украины внесло его имя в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Киркоров – враг Украины". Все беды из-за Киркорова, всегда так было, есть и будет. Пошутил певец

Ранее Киркоров записал гневное обращение к Лободе и обвинил ее в плагиате.

Фото: Instagram / fkirkorov