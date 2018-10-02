Владимир Кириллов предложил привлекать частный капитал для развития научно-исследовательского направления в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга ВЛадимир Кириллов предложил в Государственном совете улучшить сферу образования и науки. Специалист предложил несколько инициатив на рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Заседание проводилось в Российской академии наук. Основной темой обсуждения стала развитие научно-технического прогресса в регионах. Спикеры рассказали о реализации государственной программы в рамках Указа президента до 2024 года. В рабочей группе приняли участие 64 специалиста.
Кириллов отметил, что в Северной столице существует грантовая система обеспечения одаренной молодежи. Ежегодно из бюджета выделяются средства на 15 конкурсов. Общие инвестиции в проекты достигают 87 миллионов рублей.
Политик добавил, что городу необходимо создавать рабочие места в научно-исследовательской сфере, а также обеспечить жилищную инфраструктуру вокруг данных объектов.
Фото: Piter.tv
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