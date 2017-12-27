Кирилл Терешин "Руки базуки": последние новости

Блогер лег на операционный стол.

Новую волну популярности начал набирать синтоловый качок из Пятигорска Кирилл Терешин. Пока все были заняты новогодней суетой, блогер не стоял на месте, а продолжал свою трансформацию, о которой подробно рассказывал на своей странице в instagram.





Терешин обещал повергнуть всех в шок и ему это удалось. Недавно в сети появились фотографии его нового образа, в который теперь входит яркий смоки айс и сбритые, накрашенные брови.

Молодой человек опубликовал видео, в котором уверенно заявил, что "таких людей в России не будет существовать". Однако в сети шутят, что до Шпака ему еще далеко.

В эти выходные стало известно, что пятигорский фрик примет участие еще в одном шоу на ТВ. В сети появилась информация, что Терешин расстался с синтолом и заменил его на силиконовые имплантаты.

Также блогер смог наконец-то пообщаться со своим кумиром Ромарио Дос Сантосом Алвесом, который, к удивлению парня, не встал на его сторону, а попытался убедить Кирилла, что от "рук-базук" нужно избавиться. Бразилец рассказал, что его руки начали сильно болеть, а позже ему поставили диагноз – некроз мышечной ткани в бицепсах. Культуристу, мечтавшему быть похожим на Халка, грозила ампутация, и он согласился выкачать химию из рук.

Может быть, Кирилл Терешин прислушался к похожему на себя человеку и поэтому решил не портить свое здоровье. На данный момент, сам Кирилл, слухи о проведенной операции ни как не комментирует.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал о феномене "Рук-Базук" и о том, как появился Кирилл Терешин.

Фото, видео: instagram / s_1_a_k_e_r_