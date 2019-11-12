"Руки-базуки" готовится к операции по удалению синтола. У Кирилла Терешина сильное воспаление

Во вторник, 12 ноября, стало известно о том, что "Руки-базуки" готовится к операции по удалению синтола. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Как оказалось, "Руки-базуки" , а по паспорту Кирилл Терешин уже прибыл в московскую больницу. У него началось сильное воспаление. Молодой человек просит привести его конечности в прежний человеческий вид.
В ближайшее время медики выкачают из его мышц всё вещество.
Напомним, Кирилл Терешин известен россиянам своим пристрастием к инъекциям синтола. Этот препарат сделал из его рук настоящие базуки. Позже блогер стал прибегать к пластическим операциям. Недавно он вставил импланты в икроножные мышцы.
Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор грозит закрыть шаурмичные Амирана Сардарова.
Видео:ruki_bazuki_official/YouTube
Обсуждение ( 0 )