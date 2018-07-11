Кирилл "Руки-Базуки" заменит Сергея Бодрова в фильме "Брат-3"

В фильме Стаса Барецкого также снимется Никита Джигурда и Вячеслав Дацик.

Музыкант, актер и шоумен Стас Барецкий приступил к съемкам фильма "Брат-3". В беседе с корреспондентом "Звезды" режиссер раскрыл подробности производства этой кинокартины.

По словам Барецкого, сценарий "Брата-3" уже написан, а некоторые сцены отсняты. Главную роль в фильме исполнит Кирилл "Руки-Базуки". На экране также появится Никита Джигурда и Вячеслав Дацик.

Какое отношение этот проект будет иметь к фильмам Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" с Сергеем Бодровым в главной роли, понять пока сложно. По сюжету киллер в исполнении Джигурды будет убивать известных личностей, в частности, Пугачеву и Галкина. Ему будет противостоять главный герой — "Руки-Базуки".

В качестве инвесторов выступили представители ритуального бизнеса. Планируется, что в фильме прозвучат саундтреки группы "На-На". В проект хотят "затащить" и Ольгу Бузову.

Ранее мы писали, что Бодров-старший посоветовал Барецкому не снимать продолжение "Брата".

Фото: социальные сети