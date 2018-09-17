Бодров-старший посоветовал Барецкому не снимать продолжение "Брата"

Одну из главных ролей может исполнить бывший уголовник Вячеслав Дацик.

Отец главного героя диологии "Брат", Сергей Бодров-старший, назвал идею шоумена Стаса Борецкого снять третью часть неудачной. Свой комментарий он дал ТАСС во время пресс-конференции о XIII Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского "Зеркало".

Я слышал о съемках фильма, мне кажется, эта идея неудачная. У меня вопрос: а кто это сможет сыграть сейчас?"

– сказал Бодров-старший

Ранее в интервью RT он отметил, что не знаком с личностью Стаса Барецкого, однако посоветовал ему не заниматься съемками ленты.



Напомним, что шоумен заявил о желании снять продолжение культовой диологии Балабанова в конце февраля. Известно, что события киноленты будут разворачиваться в Москве и Петербурге. Одну из главных ролей будет исполнять недавно вышедший из тюрьмы Вячеслав Дацик. Кроме того, в фильме будут сниматься настоящие уголовники.



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