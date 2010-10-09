Кирилл Терешин, последние новости: руки-базуки завели новый instagram

В сети не утихают споры и обсуждения вокруг нашумевшего недавно молодого человека из Пятигорска, который выложил в интернет видео с неестественно разбухшими руками. Кирил Терешин неожиданно набрал небывалую популярность всего за пару месяцев. Интернет пестрит сообщениями о том, что ему ампутировали руки-базуки, он умер или разводит подписчиков на крупные суммы. Специально для вас Piter.tv собрал всю информацию о внезапно появившемся 21-летнем фрике.

История "трансформации" пятигорского парня Кирилла Терешина до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем в России. Пока тысячи подписчиков продолжают наблюдать за изменениями Кирилла, сам "блогер" изо всех сил старается привлечь внимание к своей персоне.

Недавней новостью для подписчиков оказалось то, что страницу в Instagram синтолового качка удалили. А вместе с ней звезда интернета перестал получать прибыль с бесконечных приветов.

Новый Instagram Кирилла Терешина:

После того как Терешин засветился в студии "Россия 1" на передачи у Малахова, его популярность и самоуверенность, в правильности своих действий, только повысилась. Парень пошел дальше и перекрасил волосы в желто-фиолетовый цвет, а также проколол уши.

Кирилл создал канал на YouTube и опубликовал обращение к фанатам, где сообщил, что будет продолжать дальнейшую трансформацию, когда его "устроят подписчики". Подобным заявлением он в очередной раз дискредитировал самого себя, так как ранее говорил, что превращается в фрика только из собственных интересов, а мнения окружающих его не интересуют.

Карьера начинающего блогера пошатнулась, после неожиданного удаления страницы в Instagram. Но Терешина оказалось не так просто сдвинуть с пьедестала популярности. Он опубликовал в своем канале на YouTube обращение к фанатам, где рассказал о своих дальнейших планах и о новой странице.

Мошенники не упустили возможности сделать деньги на популярности рук-базук. В сети появилось сразу около 20-ти фейковых страниц, на которые люди продолжали слать деньги за приветы. Вспыхнула волна возмущения, что Кирилл "кидает на едньги подписчиков". Молодой человек, заботясь о фанатах, опубликовал у себя все страницы мошенников.

Кирилл Терешин убрал руки-базуки

10 декабря на новой страничке в Instagram любитель синтола опубликовал фотографию с перемотанными бицепсами и подписью "руки уже не базуки". В интернете моментально появилась информация о том, что Кириллу выкачали раствор из рук.

Новость оказалась настолько "сенсационной", что никто даже не придал значения, что руки Терешина обмотаны полотенцами и пакетами из супермаркета. Вряд ли в какой-то больнице используют такие способы перевязки.

Спустя 12 часов Кирилл выложил фотографию из которой стало ясно, что базуки на месте. Пользователи соцетей предположили, что это были просто компрессы.

Несмотря на то, что врачи бьют тревогу, Кирилл Терешин не собирается отступаться от своих планов. Сделав популярность на своих опухших руках, молодой человек рассказал о множестве поступающих предложений о заработке. Как оказалось, начинающего фрика даже пригласили сниматься в фильме для взрослых за гонорар в 350 тыс. долларов, но он отказался.

Обладатель "синтоловых рук" уверяет, что ничего плохого с ним не случится. По его мнению, инъекции масла и бензилового спирта совершенно безвредны.

Фото: instagram / lezy_p3rs0n , ВКонтактке / slacker26rus, YouTube / lazy_p3rs0n

Видео: YouTube/ lazy_p3rs0n