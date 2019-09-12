Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal

После успеха "Троллей 2" в онлайн-прокате студия решила закрепить эту схему.

Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures. Такое решение связано с возможными убытками, которые могут понести прокатчики.

Ранее президент компании NBCUni, в которую входит студия Universal, Джефф Шелл в беседе с Wall Street Journal заявил, что после успеха мультфильма "Тролли. Мировой тур" в онлайн-прокате они хотят и дальше использовать эту схему, выпуская премьеры одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформах.

К слову, "Тролли 2" за первые 19 дней проката при цене аренды в 19,99 долларов на 48 часов собрали около 95 млн долларов. В результате студия получила почти 77 млн долларов чистой прибыли (без учета затрат на маркетинг). В отличие от обычного проката, где студии получают 40%, 50%, 60% или 65% от суммы сборов, с онлайн-платформ они получают все 80%.

Высказывание Шелла вызвало негодование со стороны Национальной ассоциации владельцев кинотеатров. Представители организации заявили, что успешный онлайн-прокат "Троллей 2" объясняется тем, что большинство зрителей находятся на самоизоляции. В компании считают, что эту ситуацию нельзя рассматривать как признак глобальных изменений в киноиндустрии.

Глава AMC Адам Эйрон отметил, что они не хотят отказываться от проката фильмов Universal, но у них нет другого выбора. В свою очередь студия поспешила заверить, что не все проекты будут публиковаться онлайн одновременно с премьерами в кинотеатрах.

Ранее мы писали, что в сети опубликовали трейлер сериала "О дивный новый мир" с Деми Мур.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia