В Сети опубликовали трейлер сериала "О дивный новый мир" с Деми Мур

Сериал "О дивный новый мир" выйдет на стриминговой платформе NBC Universal.

В Сети появился первый трейлер грядущего сериала "О дивный новый мир", снятого по одноименному роману писателя Олдоса Хаксли. Главные роли сыграли Олден Эренрайк, Гарри Ллойд, Деми Мур и Джессика Браун Финдлей.

По сюжету все действия разворачиваются в Лондоне будущего. Здесь потребление возвели в культ, а символом потребительского бога выступил генри Форд. Все разбиты на касты, проблемы решаются с помощью синтетического наркотика. В обществе запрещена моногамия, отсутствует неприкосновенность частной жизни, запрещены семьи, деньги и история. Однажды двое жителей Лондона оказываются за его пределами и попадают в самый центр кровопролитного восстания.

Сериал "О дивный новый мир" выйдет на стриминговой платформе NBC Universal.

В сети опубликовали трейлер итальянского сериала о Леонардо да Винчи.

Видео: YouTube/ IGN