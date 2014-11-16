Руководитель петербургской киностудии для детей с нарушением слуха − об особенностях работы

Работа школьников на съёмочной площадке привела к созданию развивающего сериала"Вижу смысл". На данный момент успешно отснято свыше 80 эпизодов с объяснением пословиц или фразеологизмов в доступной для неслышащих форме.

Петербургская киностудия "Жираф" уже более 10 лет обучает юных горожан с нарушениями слуха. О том, как наладить творческий и воспитательный процесс в особенном коллективе, рассказала основатель и руководитель некоммерческого проекта Ольга Шульгина в беседе с Spb.aif.ru.

Известно, что киностудия берёт под свою опеку и самых обычных детей: вместе они учатся основам актёрского и сценарного мастерства, режиссуры. Работа школьников на съёмочной площадке привела к созданию развивающего сериала для подростков с нарушением слуха "Вижу смысл". На данный момент успешно отснято свыше 80 эпизодов с объяснением пословиц или фразеологизмов в доступной для неслышащих форме. Проект является незаменимым пособием для педагогов, работающих с такими ребятами.

Я принимала участие в кинофестивале "Зелёный взгляд". Была там организатором детской программы. Фильмы пришли посмотреть дети с нарушением слуха. А у нас тогда уже была студия, но для слышащих ребят. После программы учительница подошла и спросила, могли бы мы позаниматься с её учениками – воспитанниками петербургского интерната № 1 для глухих детей? Тогда я ещё не понимала, насколько это сложно. К тому же у мальчишек и девчонок горели глаза. Мы согласились. Начали снимать фильм про экологию к тематическому фестивалю. Когда погрузилась, поняла, что далеко не так всё просто, как может показаться со стороны. Но уже некуда было деваться, ведь мы детям пообещали, а детей обманывать нельзя, поэтому продолжили работу, несмотря на все сложности. Вот, в общем-то, с тех пор мы и работаем все вместе. Ольга Шульгина, основатель и руководитель некоммерческого проекта "Киностудия "Жираф"

Представители киностудии подчеркнули, что сценарии для съёмок не выдумываются случайным образом: перед каждым проектом происходит консультация с сурдопедагогами интернатов и школ по поводу проблем, наиболее актуальных для детей с нарушением слуха. Созданный ребятами сериал стал настоящим пособием для спецшкол Северной столицы: профильные педагоги регулярно оставляют комментарии и советы, делая контент ещё более доступным, качественным и интересным для несовершеннолетних.

Фото: Pxhere