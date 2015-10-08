Киноночь в "Люмьер-Холле"

В ночь на 24 сентября "Люмьер-Холл" приглашает зрителей на киноночь.

23 сентября в “Люмьер-Холле” пройдет киноночь, посвященная творчеству актера Джеймса МакЭвоя. Зрителям покажут три фильма: “Грязь”, “Искушение” и “А в душе я танцую”. Просмотр будет осуществляться с помощью мультимедийного экрана. В перерывах между просмотрами можно будет фотографироваться, рассматривать пространство “Люмьер-Холла” и выставки, перекусить в кафе.

Стоимость входного билета варьируется от 400 до 600 рублей. Гостям предоставляются мягкие кресла, которые можно расположить в удобном для посетителя месте. Начало сеанса: 23.55. Место проведения - набережная Обводного канала, 74.