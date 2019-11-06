В сети появился официальный трейлер сериала "Темные начала" с Джеймсом МакЭвоем

В среду, 6 ноября, в сети появился официальный трейлер сериала "Темные начала", снятый по романам Филипа Пулмана. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале HBO.
Действие сериала происходит в волшебном мире. В "Темных временах" наука, теология и магия тесно связаны. Кроме того, часть души каждого человека пребывает отдельно от тела в виде говорящего животного — деймона.
В сериале снялись Рут Уилсон, Джеймс МакЭвой, Лин-Мануэль Миранда, Кларк Питерс и Дафне Кин.
"Темные времена" выйдет 3 ноября на BBC One. Российские зрители смогут увидеть на "Амедиатеке" с 5 ноября
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Видео:YouTube/HBO.
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