В сети появился официальный трейлер сериала "Темные начала" с Джеймсом МакЭвоем

Сериал выйдет 5 ноября на BBC One.

В среду, 6 ноября, в сети появился официальный трейлер сериала "Темные начала", снятый по романам Филипа Пулмана. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале HBO.

Действие сериала происходит в волшебном мире. В "Темных временах" наука, теология и магия тесно связаны. Кроме того, часть души каждого человека пребывает отдельно от тела в виде говорящего животного — деймона.

В сериале снялись Рут Уилсон, Джеймс МакЭвой, Лин-Мануэль Миранда, Кларк Питерс и Дафне Кин.

"Темные времена" выйдет 3 ноября на BBC One. Российские зрители смогут увидеть на "Амедиатеке" с 5 ноября

Ранее мы сообщали о том, что Мэттью Макконахи предложили роль в новом "Бэтмене".

Видео:YouTube/HBO.