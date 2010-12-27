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Кинофестиваль "Начало"
Сегодня, 18:30
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lesjasap
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Кинофестиваль "Начало"

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В "Ленфильме" стартует ежегодный кинофестиваль "Начало"

С 20 по 24 ноября в Петербурге в шестнадцатый раз пройдет кинофестиваль “Начало”. В новом сезоне в общей программе будет представлено более ста фильмов. Участниками-конкурсантами стали режиссеры полных метров из восьми стран, еще 15 работ рассматриваются в рамках короткого метра. 
 
В рамках проекта предусмотрены киносеансы дебютных работ молодых российских режиссеров, ретроспективы киноклассиков и презентации трех европейских киношкол. 
 
Доступ для зрителей на все пять площадок фестиваля будет свободный по предварительной регистрации. Для гостей фестиваля будут открыты “Дом кино”, “Великан парк”, “Дом журналиста”, “Англетер” и “Ленфильм”. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте http://www.festival-nachalo.ru/
 
Торжественное открытие состоится на студии  “Ленфильм” в 18.30. 
Теги: дебют , кино , начало , открытие , фестиваль
Категории: Кино куда сходить в петербурге

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