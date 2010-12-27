В "Ленфильме" стартует ежегодный кинофестиваль "Начало"

С 20 по 24 ноября в Петербурге в шестнадцатый раз пройдет кинофестиваль “Начало”. В новом сезоне в общей программе будет представлено более ста фильмов. Участниками-конкурсантами стали режиссеры полных метров из восьми стран, еще 15 работ рассматриваются в рамках короткого метра.

В рамках проекта предусмотрены киносеансы дебютных работ молодых российских режиссеров, ретроспективы киноклассиков и презентации трех европейских киношкол.

Доступ для зрителей на все пять площадок фестиваля будет свободный по предварительной регистрации. Для гостей фестиваля будут открыты “Дом кино”, “Великан парк”, “Дом журналиста”, “Англетер” и “Ленфильм”. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте http://www.festival-nachalo.ru/

Торжественное открытие состоится на студии “Ленфильм” в 18.30.