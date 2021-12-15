Производитель стройматериалов "Kingspan" продолжит работу с российским руководством

Ирландская группа компаний "Кингспан" решила передать свои активы в России в управление российскому менеджменту. В том числе речь идет и о заводе сэндвич-панелей и металлоконструкций в Гатчине. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.
Иностранные собственники выходят из бизнеса, но при этом российские предприятия, в том числе завод сэндвич-панелей и металлоконструкций в Гатчине Ленинградской области, продолжат работу и выпуск продукции.
Дмитрий Ялов.
Компания сообщила правительства 47 региона о том, что на сегодняшний день предприятия обеспечены долгосрочными заказами. Второй завод находится в Ставропольском крае.
Фото: ВКонтакте / Kingspan Россия
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