Полицией в Москве задержан подозреваемый в 58 мошенничествах под видом продажи стройматериалов

Фигурант расследования частично возместил ущерб обманутым клиентам.

Российскими правоохранительными органами в Москве задержан подозреваемый в 58 мошенничествах под видом продажи строительных материалов. Через социальные сети сотрудники пресс-службы столчной полиции указали, что 45-летний безработный житель столицы от имени действующей организации опубликовал фиктивное объявление о продаже и доставке товара. Он убеждал потенциальных жертв обмана в том, что требуется предоплата заказа. Получая деньги на подконтрольные банковские счета, злоумышленник спустя некоторое время прекращал общение. Фигурант расследования был пойман в южной части города.

В числе потерпевших оказались жители Москвы и Подмосковья, Тамбова, Калужской и Тульской областей. В общей сложности аферист похитил у них свыше 8 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

В отношении задержанного ведутся уголовные дела по частям 1,2,3, 4 статьи 159 УК РФ.Материалы объединены в единое делопроизводство. В Сейчас мужчина находится под запретом определенного вида действий. Подозреваемый возместил часть причинённого потерпевшим материального ущерба. Он вернул обманутым клиентам в общей сложности около одного миллиона рублей.

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Фото и видео: МВД Медиа