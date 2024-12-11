В Евпатории подруги украли одежду из магазина: возбуждено уголовное дело

На полуострове полиция нашла преступниц.

На территории Евпатории две подруги украли одежду из магазина. В настоящее время в их отношении ведется уголовное дело. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники российских правоохранительных органов по Крыму. Известно, что местные жительницы 2005-го и 2007-го годов рождения зашли в торговое помещение и взяли с собой в примерочную несколько вещей. Понравившиеся юбку и два платья злоумышленницы незаконно решили оставить себе. Они надели наряды поверх той одежды, в которой пришли.

Вернув остальные товары на место, девушки вышли из магазина, не заплатив за товар. По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ. пресс-служба МВД РФ

Оперативники добавили, что похищенные вещи на сумму в четыре тысячи рублей удалось вернуть владелице магазина. В настоящее время фигурантки расследования остаются на свободе под подпиской о невыезде.

Иностранцы, вовлекавшие соотечественниц в занятие проституцией, заключены под стражу в Подмосковье.

Фото и видео: МВД Крыма