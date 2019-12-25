Кингисеппский район готов к вакцинации россиян из Эстонии

Граждане России, которые находятся в Эстонии, смогут сделать прививку от коронавируса. Для этого им придется приехать в Россию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
На вакцинацию можно записаться с помощью сайта госуслуг при наличии паспорта и полиса. Граждане могут выбрать удобный пункт для вакцинации. При последующих поставках препарата "Спутник V" в Кингисеппский район, и, в частности, в Ивангород, будут учитываться дополнительные объемы.
По данным на 26 февраля, вакцинацию от COVID-19 начали проходить 34 532 человека. Из них две прививки сделали 9032 человек.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти откроют еще 11 пунктов вакцинации от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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