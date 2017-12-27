На Российской таможне остановили Эстонца с 1,5 тонной мелочи

Мужчина скупил памятные монеты и хотел продавать их во время начала чемпионата мира по футболу.

Кингисепская таможня возбудила необычное дело после того, как обнаружила три сотни мешков четвертаков и около восьми килограммов гривенников, сообщили в пресс-службе Кингисепской таможни.

Известно, что гражданин не скрывал, что перевозит крупную сумму денег, заявив об этом в пассажирской таможенной декларации. Однако денежные средства в размере 4 187 500 рублей были упакованы в 332 полиэтиленовые мешка и представляли собой монеты из сребристого металла достоинством 25 рублей и 10 копеек.

Одних только монет с эмблемой Чемпионата мира по футблоу 2018 года было по весу 1,5 тонны. Гривенников оказалось 2 мешка общим весом в 7,5 кг. В каждом мешке лежало 2000 монет.

Владелец рассказал, что обменял монеты в банках Москвы. Предназначались они для инвестиций собственных средств и перемещались в Талин для хранения. Их планировалось реализовать после начала Чемпионата мира 2018 года.

Отмечается, что гражданин является жителем иностранного государства и не имеет вида на жительство в России.

По факту находки возбудили дело об административном правонарушении по части 1 15.25 кодекса административных правонарушениях Российской Федерации "совершение незаконых валютных операций". Ведется проверка.