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Кингисеппская таможня оформляет грузы для "Северного потока-2"
Сегодня, 9:24
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nastya960
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Кингисеппская таможня оформляет грузы для "Северного потока-2"

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С помощью программного средства КПС "Портал Морской порт" на таможне уходят от бумажного документооборота.

На Усть-Лужском таможенном посту оформили первую декларацию на товары, предназначенные для реализации международного проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

С сотрудниками Кингисеппской таможни несколько раз проводились встречи по вопросам оформления грузов для строительства нового газопровода. На таких встречах обозначали возможные проблемы и их решения. Очередная встреча состоялась с работниками Усть-Лужского таможенного поста.

Проведена большая подготовительная работа, направленная на решение проблемных вопросов, связанных с реализацией данного проекта. В большинстве своем они касаются порядка оформления грузов.

Андрей Васильев, и.о. начальника таможни генерал-майор таможенной службы

Для существенного сокращения времени и для ухода от бумажного документооборота, всем напомнили о программном средстве КПС "Портал Морской порт". Также это программа поможет таможенникм сверять достоверность заявленных в документе сведений, а участникам внешнеэкономической деятельности оперативно исправить ошибки.

Фото: пресс-служба СЗТУ

 

Теги: газопровод северный поток-2 , кингисепп , таможня
Категории: Новости России

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