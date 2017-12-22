Ким Кардашьян продала духи за пять минут на пять млн долларов‍

Популярность сделала свое дело. Кардашьян не потратилась на рекламу, но спрос на духи оказался невероятным.

Американская звезда Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов всего за 5 минут. Такая выручка прилетела в руки Ким с продажи своего нового парфюма KKW Beauty.

37-летней телезвезда выпустила три аромата: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Стот отметить, что Кардашьян не стала вкладываться в ни рекламу таулетной воды, однако на спрос, как говорится, грех жаловаться.

Ким приняла лишь один маркетинговый ход: она отправила несколько пробников своим сестрам и знаменитым друзьям. Те, в свою очередь, опубликовали презент в своих Instagram stories.

Ранее мы сообщали о том, что голая Кардашьян встала на колени и показала ягодицы.

Фото: Instagram - kimkardashian