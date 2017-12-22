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Ким Кардашьян продала духи за пять минут на пять млн долларов‍
Сегодня, 12:36
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Shdaria
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Ким Кардашьян продала духи за пять минут на пять млн долларов‍

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Популярность сделала свое дело. Кардашьян не потратилась на рекламу, но спрос на духи оказался невероятным.

Американская звезда Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов  всего за 5 минут. Такая выручка прилетела в руки Ким с продажи своего нового парфюма KKW Beauty.

37-летней телезвезда выпустила три аромата: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Стот отметить, что Кардашьян не стала вкладываться в ни рекламу таулетной воды, однако на спрос, как говорится, грех жаловаться.

Ким приняла лишь один маркетинговый ход: она отправила несколько пробников своим сестрам и знаменитым друзьям. Те, в свою очередь, опубликовали презент в своих Instagram stories.

Ранее мы сообщали о том, что голая Кардашьян встала на колени и показала ягодицы.  

Фото: Instagram - kimkardashian

Теги: духи ким кардашьян , заработала 5 млн долларов , ким кардашьян , новости шоу бизнес
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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