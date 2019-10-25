Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

По сюжету стая бродячих псов с помойки устраивает дебоши, нападая на людей.

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага"). Ролик появился на YouTube-канале музыкантов.

По сюжету стая бродячих псов с помойки устраивает дебоши, нападая на людей. Одну из жертв сыграл стендап-комик Данила Поперечный. Он в деловом костюме и с кожаным портфелем в руках пытается отбиться от разбойников.

Также в клипе показывают, как стая "хороших мальчиков" на призыв поиграть кидается на случайного прохожего и вынуждает его забраться на дерево. А пышная в определенных местах "Ким Кардашьян" с бокалом на пятой точке получает злобный "кусь". В другой момент стая покупает у дилера пакет "собачей еды", вступает в перепалку с еще более злобным псом в исполнении Стаса Барецкого или дерется с "плохими котами".

В ролике можно увидеть множество отсылок как к легендарным фильмам вроде "Большого куша" или сериала "Уилфред", так и к музыке, в том числе к рэп-исполнителю Лил Насу. Однако режиссеры клипа - фронтмен группы Илья Прусикин и Алина Пязок – пока не до конца раскрыли все пасхалочки.

Ранее мы писали, что в сети появились вырезанные сцены финала "Игры престолов".

Видео: YouTube / Little Big