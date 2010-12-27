Фанаты в шоке. В сети появились вырезанные сцены финала "Игры престолов"

В оригинальном сценарии больше романтических сцен между Миссандеей и Серым Червем.

В среду, 23 октября, в сети появились вырезанные сцены финала "Игры престолов". Об этом сообщает издание Mirror.

Оригинальный сценарий попал в библиотеку Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе. В документе опубликованы сцены, где объясняются действия Дейенерис Таргариен, неожиданно решившей сжечь Королевскую Гавань. Так, "мать драконов" случайно замечает, что на окнах замка красуются знамена дома Ланнистеров вместо герба ее дома и воспринимает это как "символ всего, что у нее отобрали". Именно из-за этого королева впадает в ярость.

Кроме того, в этом сценарии больше романтических сцен между Миссандеей и Серым Червем.

Напомним, что шестой эпизод 8 сезона собрал 19,3 млн просмотров в эфирном показе и на платформах BO GO и HBO NOW. Это рекордный показатель не только для самого сериала, но и в целом для всего телеканала HBO.

Предыдущий рекорд установила пятая серия того же сезона сериала. Ее в общей сложности посмотрели 18,4 млн зрителей.

Стоит отметить, что не все поклонники оказались довольны финалом "Игры престолов". Многим показалось, что концовка получилась скомканная и скучная. Есть те, кто подписал петицию с требованием переснять весь восьмой сезон.

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Фото:кадр из "Игры престолов"