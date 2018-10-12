Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном

Сам шоумен стал Аладдином.

Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Она решила сдаться". За несколько часов клип собрал более ста тысяч просмотров.

Клип Реввы основан на сюжете фильма Гая Ричи "Аладдин" с Уиллом Смитом. Александр Ревва исполнил роль Аладдина, джинном стал Михаил Галустян.

Ролик на песню "Зацепила", который вышел в марте 2019 года, посмотрели более 134 миллионов раз.

В начале года "Бабушка легкого поведения-2" возглавила российский прокат.

Видео: YouTube/ Александр Ревва