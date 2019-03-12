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Disney показали первый трейлер "Аладдина"" с синим Уиллом Смитом

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Премьера фильма состоится уже в мае текущего года.

Киностудия Walt Disney показала новый трейлер предстоящей киноадаптации мультфильма "Алладин". Премьера фильма состоится уже в мае текущего года.

Сюжет фильма расскажет историю уличного воришки, который влюбляется в принцессу. Однажды главный герой находит лампу с Джином и выдает себя за принца. Режиссером фильма выступил автор "Шерлока Холмса" и "Большой Куш" Гай Ричи, Роль Алладина сыграл Мена Массуд, Жасмин - Наоми Скотт, Джафара – Марван Кензари, в образе Джинна предстанет знаменитый голливудский актер Уилл Смит.

Оригинальный мультфильм вышел в 1992 году. Картина получила высокие рейтинги от критиков и положительные отзывы от публики. Лента выиграла две премии "Оскар" и получила несколько сиквелов.

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Видео:  Disney

Теги: disney, аладдин, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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