За два дня лента собрала 413,5 млн рублей.

Американский музыкальный фильм Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат в минувшие выходные. За два дня он собрал 413,5 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

По сюжету молодой воришка по имени Аладдин знакомится с принцессой Жасмин и хочет стать принцем, чтобы жениться на ней. Тем временем визирь Аграбы Джафар планирует захватить власть, для этого ему нужна волшебная лампа, хранящаяся в пещере чудес. Доступ в пещеру разрешен только "неограненному алмазу". Этим человеком является никто иной, как сам Аладдин.

Главные роли в фильме исполнили Мена Массуд (Аладдин), Наоми Скотт (Жасмин), Уилл Смит (Джинн) и Марван Кензари (Джафар).

Второе место в рейтинге занял анимационный фильм "Тайная жизнь домашних животных 2". Его сборы составили 150,8 млн рублей за два уикенда. Третью строчку занял лидер прошлой недели — фильм Роба Леттермана "Покемон. Детектив Пикачу" со сборами 94,2 млн рублей.

Ранее мы писали, что вышел первый трейлер нового "Терминатора: Темные Судьбы".

Видео: YouTube / Disney Россия