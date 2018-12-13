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Вчера, 16:06
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Вышел первый трейлер нового "Терминатора: Темные Судьбы"

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В российский прокат фильм выйдет 31 октября.

Paramount Pictures выпустила первый тизер-трейлер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные Судьбы". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале кинокомпании.

Подробности сюжета новой части вселенной "Терминатора" пока разглашаются, однако известно, что картина проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день". Режиссером ленты стал автор "Дэдпула" Тим Миллер, а продюсирование на себя взял создатель машины-убийцы Джеймс Кэмерон.

Главные роли в картине сыграли  Линда Хэмилтон, которая сыграла постаревшую Сару Конор, и Арнольд Шварценеггер, воплотивший образ робота T-800. Также в картине сыграли Маккензи Дэвис, Бретт Азар, Наталия Рейс, Гэбриел Луна, Диего Бонета и другие. В российский прокат фильм выйдет 31 октября.
Ранее в сети появились новые кадры со съемок новой части начно-фантастической саги "Звездные Войны", которая выйдет нга экраны в декабре 2019 года. 

Видео: Paramount Pictures

Теги: терминатор, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Вчера 16:54

Не, главная героиня не черная, фильм аццтой

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