Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын уверен в победе армии и народа России над "сборищем зла", питающим иллюзии о мировой гегемонии. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления с тостом на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным. Гость подчеркнул, что считает, что российская армия и народ показывают свой героизм, а также по традиции наследуют победу. Он добавил, что Вооруженные силы уверенно продемонстрируют бесценные достоинства чести на двух фронтах - специальной военной операции и построения сильного государства
Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и за создание стабильной обстановки для развития.
Ким Чен Ын, лидер КНДР
Ким Чен Ын: КНДР поддерживает все решения Путина и российского правительства.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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