Глава КНДР выступил с речью во время торжественного обеда с Владимиром Путиным.

Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын уверен в победе армии и народа России над "сборищем зла", питающим иллюзии о мировой гегемонии. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления с тостом на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным. Гость подчеркнул, что считает, что российская армия и народ показывают свой героизм, а также по традиции наследуют победу. Он добавил, что Вооруженные силы уверенно продемонстрируют бесценные достоинства чести на двух фронтах - специальной военной операции и построения сильного государства

Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и за создание стабильной обстановки для развития. Ким Чен Ын, лидер КНДР

Ким Чен Ын: КНДР поддерживает все решения Путина и российского правительства.

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